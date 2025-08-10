رسميا.. مبولحي يلتحق بالبطولة الجزائرية

في خطوة مفاجئة لجماهير كرة القدم الجزائرية، أعلن نادي ترجي مستغانم عن تعاقده الرسمي مع الدولي الجزائري السابق رايس وهاب مبولحي، ليضع بذلك حدا لرحلته الطويلة في الملاعب الخارجية ويعود إلى أجواء البطولة الوطنية بعد سنوات من الاحتراف في عدة دوريات عربية وأوروبية.

ويعد مبولحي أحد أبرز حراس مرمى المنتخب الوطني في العقد الأخير، ارتبط اسمه بالعديد من اللحظات التاريخية للخضر، على غرار تألقه في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وقيادته المنتخب للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر. ورغم غيابه عن المشهد الكروي المحلي لفترة طويلة، فإن عودته هذه تحمل الكثير من التطلعات والطموحات.

وأوضحت إدارة “الحواتة” أن التعاقد مع الحارس المخضرم يأتي ضمن مشروع طموح لتعزيز صفوف الفريق بخبرة عالية، خاصة وأن النادي يسعى لتقديم موسم قوي في البطولة. وتراهن الإدارة على أن وجود مبولحي سيمنح الفريق استقرارًا دفاعيًا وثقة كبيرة داخل المستطيل الأخضر.

ويرى كثير من المتابعين أن هذه الخطوة قد تشكل فرصة مثالية لمبولحي لاستعادة مستواه ولفت أنظار الناخب الوطني، في ظل اقتراب المنافسات الرسمية للمنتخب الوطني، سواء في تصفيات كأس العالم 2026 أو نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.