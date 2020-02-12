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رسميا.. مجاني يعلن إعتزاله اللعب دوليا

الرياضة
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رسميا.. مجاني يعلن إعتزاله اللعب دوليا
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الدولي الجزائري كارل مجاني، اليوم الأربعاء، إعتزاله اللعب دوليا، بعد مشوار طويل رفقة الخضر.

ونشر كارل مجاني، عبر حسابه على “انستغرام”، رسالة إعتزاله اللعب دوليا، أين قال: “كان فخرا لي حمل قميص المنتخب الوطني في 62 مناسبة، وأن أكون قائد للأفناك”.

وأضاف: “أعرف ما قدمه لي هذا المنتخب، وأشكر كل الشعب الجزائري على دعمه المستمر لي، لا أجد ما أقوله، كنتم أفضل أنصار في العالم”.

وتابع القائد السابق للخضر: “أشكر كل زملائي في المنتخب على الأوقات التي قضيناها سويا، كان أمرا عضيما إحرازكم لقب بطل إفريقيا”.

وختم كارل مجاني (34 عاما): “أتمنى لكم التوفيق مستقبلا، اجعلونا نحلم من جديد، ولما لا انطلاقا من كأس العالم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772897

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