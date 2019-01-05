رسميا.. “مجاني” يُغادر “تركيا” ويقترب من “السعودية”

أعلن نادي “سيفاس سبور” التركي، عن فسخ العقد الذي يربطه بالدولي الجزائري، “كارل مجاني”، والذي كان يستمر لغاية صائفة 2019.

وأوضح البيان الرسمي لـ”الإيغدولار” إمتتانه لصاحب الـ33 عاما، خاصة وأنه الكثير من الخدمات للفريق خلال سنتين على التوالي بالدوري التركي.

وتمنى، أبناء “الأناضول”، كل التوفيق لخريج مدرسة “سانت إيتيان” في باقي مشواره الإحترافي والذي سيكون خارج القارة الأوروبية بنسبة كبيرة.

ويمتلك القائد السابق للمنتخب الوطني، عرضا رسميا، من طرف “أحُد” السعودي والذي قدم له عرضا رسميا للإلتحاق بصفوفه هذا الشتاء.