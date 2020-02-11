رسميا.. مجمع serport يشتري أسهم إتحاد العاصمة!

توصلت إدارة إتحاد العاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء لإتفاق رسمي مع مجمع “serport” لتسيير الموانئ، من أجل شراء أسهم فريق إتحاد العاصمة.

وأكدت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على الفايسبوك، أنه تم إنعقاد صبيحة اليوم إجتماع هام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

والذي جمع رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة و الرئيس مدير العام لمجمع serport، وذلك لغرض شراء الشركة الرياضية إتحاد العاصمة.

و بهذا سيعقد الطرفين ندوة صحفية عشية اليوم إبتداء من الساعة الرابعة بفندق فردي ليلي ببن عكنون.