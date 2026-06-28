رسميا.. “محاربو الصحراء” يحسمون التأهل إلى الدور الثاني من المونديال

حسم المنتخب الوطني تأهله رسمياً إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، عقب تعادله المثير بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، أمام نظيره النمساوي، في المواجهة التي احتضنها ملعب “كانساس سيتي” لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، رافق “الخضر” والنمسا المنتخب الأرجنتيني إلى الدور القادم، بعد أن انتهت المباراة الأخرى لحساب ذات المجموعة بفوز رفقاء ليونيل ميسي على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1

دخل أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اللقاء بتركيز عالٍ وسيطروا على مجريات اللعب طولاً وعرضاً، ورغم تلقي شباكهم لهدف مباغت من المنتخب النمساوي عكس سير المباراة، إلا أن “المحاربين” أبانوا عن شخصية قوية وتماسك تكتيكي كبير.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، ترجم المتألق رفيق بلغالي السيطرة الجزائرية إلى هدف تعادل غاية في الروعة، أعاد به قطار المنتخب الوطني إلى السكة الصحيحة قبل الذهاب إلى غرف تغيير الملابس.

مع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب النمساوي ليفاجئ الدفاع الجزائري بهدف مبكر في الدقائق الأولى. هذا التقدم لم يثنِ عزيمة “الخضر”، حيث قاد القائد رياض محرز الهجوم لينجح في تعديل الكفة وتوقيع الهدف الثاني بتسديدة حاسمة، لتصبح النتيجة 2-2.

وبعد 10 دقائق من نهاية المباراة، باغت القائد رياض محرز مجدّدا الدفاع النمساوي، أين سجّل هدفا جميلا، و في أخر أنفاس المباراة عاد المنتخب النمساوي لتحقيق التعادل المثير. وضمان المنتخبين لبطاقتي العبور بفضل حسابات المجموعة.