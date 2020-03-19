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رسميا.. “محرز” خارج الخدمة الى غاية 30 أفريل

الرياضة
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رسميا.. “محرز” خارج الخدمة الى غاية 30 أفريل صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

خرج الإتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس بقرار جديد يتعلق باستئناف المنافسات المحلية من بينها الدوري الممتاز.

الإتحاد الانجليزي قرر بصفة رسمية استمرار تعليق المسابقات في إنجلترا حتى يوم 30 أفريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

هذا كما كشف الإتحاد الانجليزي انه يسعى لإيجاد الحلول وتوفير الظروف الملائمة من أجل استكمال الموسم المتوقف منذ 13 مارس الجاري.

وبعد استمرار تعليق المنافسات سيكون النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي “رياض محرز” خارج الخدمة لقرابة شهر ونصف.


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