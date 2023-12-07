رسميا.. محرز خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023

غاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن القائمة النهائية التي كشفتها الـ”الكاف”، والخاصة بالمرشحين للتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

ونشرت “الكاف”، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، القائمة النهائية للمرشحين للتويج بجائزة أفضل لاعب افيرقي لعام 2023، والتي غاب عنها محرز.

وضمت هذه القائمة أسماء ثلاثة لاعبين، يتعلق الأمر بالمصري محمد صلاح، المغربي أشرف حكيمي، والنيجيري فيكتور أسمين.

ويعتبر هذا الخيار للاتحاد الإفريقي الكرة القدم مفاجئ، بالنظر لكل ما حققه رياض محرز، مع ناديه الأسبق مانشستر سيتي الإنجليزي، عام 2023، أين توج بثلاثية تاريخية.