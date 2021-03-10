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رسميا.. محرز رجل لقاء السيتي ضد ساوثهامبتون

الرياضة
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رسميا.. محرز رجل لقاء السيتي ضد ساوثهامبتون صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تحصل رسميا النجم الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة رجل لقاء فريقه مانشستر سيتي ضد الضيف ساوثهامبتون.

الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر” نشر فيديو مُركب لمحرز بعد نهاية اللقاء سهرة اليوم الأربعاء بخماسية كاملة مقابل هدفين لصالح السيتي.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”ساحر العرب يحكم بأحكامه..رجل المباراة: رياض محرز”.

يُذكر أن محرز سجل دوبلي وساهم في هدف غوندوغان قبل أن يُستبدل في الدقيقة ال61.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=969955

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