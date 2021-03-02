رسميا.. محرز رجل لقاء السيتي ضد ولفرهامبتون

تحصل رسميا النجم الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة رجل لقاء فريقه مانشستر سيتي ضد الضيف ولفرهامبتون.

الحساب الرسمي للسيتي عل “تويتر” نشر فيديو مُركب لمحرز بعد نهاية اللقاء سهرة اليوم الثلاثاء برباعية كاملة مقابل هدف وحيد.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”ومن غيره يستحقها الليلة! رجل المباراة: رياض محرز”.

وفي تغريدة آخرى:”ليلة محارب الصحراء! أي أداء هذا يا ريااااض”.