رسميا.. “محرز” و”السيتي” خارج “دوري الأبطال”

كشف سهرة اليوم الجمعة بصفة رسمية الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن منع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

هذا كما سلطت الهيئة الكروية الأعلى في القارة العجوز غرامة مالية تقدر بـ30 مليون أورو على الفريق السماوي.

وتأتي هذه العقوبة عقب اختراق السيتي لقواعد اللعب المالي النظيف.