رسميا.. محرز يستأنف منافسة البريمرليغ في هذا التاريخ

الرياضة
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رسميا.. محرز يستأنف منافسة البريمرليغ في هذا التاريخ
بقلم كريم.تيغرمت

منحت الحكومة البريطانية، موافقتها لاستئناف الدوري الإنجليزي انطلاقا من 1 جوان المقبل، ليعود رياض محرز، رفقة مانشستر سيتي، والأندية الأخرى لأجواء المنافسة، لإستكمال الموسم.

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن الحكومة البريطانية منحت موافقتها على استئناف البريميرليغ، بشرط عدم السماح بتواجد أي مشجع في الملاعب.

ومن المقرر أن يجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقنية الفيديو، لمناقشة الخطة المقرحة لإعادة بعث منافسة البطولة.

يذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، توقفت منذ 13 مارس الماضي، وتعود الصدارة فيه لنادي ليفربول بـ82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن أول ملاحقيه نادي مانشستر سيتي.


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