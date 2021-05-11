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رسميا.. محرز يُتوج بالدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه

الرياضة
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رسميا.. محرز يُتوج بالدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

توج النجم الدولي الجزائري رياض محرز أمسية اليوم الثلاثاء بصفة رسمية بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه.

تتويج الساحر الجزائري وفريقه مانشستر سيتي الانجليزي جاء عقب خسارة الملاحق مانشستر يونايتد على ملعبه أولترافورد ضد ضيفه ليستر سيتي.

اليونايتد انهزم بهدفين لهدف ليسمح للسيتي بالتتويج رسميا بالبريمرليغ بعد توسع الفارق بين الفريقين لعضر نقاط كاملة قبل ثلاث جولات من النهاية.

وسبق لفخر العرب وأن أحرز الدوري الانجليزي الممتاز مع ليستر سيتي مرة واحدة ومع فريقه الحالي السيتي مرة واحدة أيضا.


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