رسميا.. محمد عزي يلتحق بنادي مخاشكالا الروسي

رسم نادي دينامو ماخاشكالا الروسي، اليوم الخميس، التحاق محمد عزي بصفوف الفريق قادما من لاعب شباب بلوزداد .

وأعلن النادي الروسي عن قراراه باستقدام المدافع الأيمن لشباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية للنادي، بعدما نشر له عدد من الصور بقميص الفريق الروسي الناشط في دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر، ان يشارك عزي في مباريات دينامو في البطولة الروسية، خلال التحديات القادمة، على امل التألق و جلب اهتمام الناخب الوطني فلاديميرو بيتكوفيتش.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد اعلنت في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسريح لاعبها عزي إلى النادي الروسي بمقابل مادي، عكس ما روج له في وقت سابق.

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