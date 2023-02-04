رسميا.. محيوص هداف الشان وميريزاق أفضل لاعب في الدورة

رسم مُهاجم المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، أيمن محيوص، تتويجه بجائزة أفضل هداف في الشان.

حيث سجل لاعب فريق اتحاد العاصمة 5 أهداف في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي اُختتمت سهرة اليوم السبت.

ووقع محيوص ركلتي جزاء من بين الأهداف الـ5 التي وقعها في المنافسة القارية التي شهدت تتويج السنغال.

هذا بينما تُوج لاعب المنتخب الوطني المحلي، حسام الدين ميريزاق بجائزة أفضل لاعب في الدورة.