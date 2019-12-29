رسميا.. مدافع النصرية يلتحق بالترجي التونسي

افتتح نادي الترجي الرياضي التونسي، الميركاتو الشتوي للنادي هذا الموسم، بتعاقده مع مدافع نصر حسين داي.

وكشف نادي الترجي الرياضي التونسي، عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع المدافع الجزائري محمد أمين تواقي.

وحسب ذات المصدر، أمضى المدافع السابق لنصر حسين داي، على عقد سيربطه بالنادي التونسي لأربعة سنوات ونصف.

وبهذا أصبح محمد أمين تواقي (19 عاما)، خامس لاعب جزائري ينشط في نادي الترجي، إلى جانب كل من شتي، بدران، بن غيث، ومزياني.