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الرياضة

رسميا.. مراد العقبي مدربا لإتحاد خنشلة

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. مراد العقبي مدربا لإتحاد خنشلة
خنشلة
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تعاقدت إدارة نادي إتحاد خنشلة مع المدرب التونسي مراد العقبي لتولي زمام أمور العارضة الفنية للفريق في موسم 2023/2024.

و من المنتظر، ان يقف المدرب مراد العقبي على الحصة التدريبية الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، والتعرف على لاعبيه خاصة المستقدمين الجديد مثل هشام العقبي والبقية.

وفضّلت إدارة ” لياسمكا” الخبرة التونسية، بالنظرة الى الصورة الحسنة للمدرب الذي سبق له و درب عدد من الأندية العربية والتونسية منها أبرزها نجران والقيروان والأنصار  والنهضة.

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