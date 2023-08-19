رسميا.. مراد العقبي مدربا لإتحاد خنشلة

تعاقدت إدارة نادي إتحاد خنشلة مع المدرب التونسي مراد العقبي لتولي زمام أمور العارضة الفنية للفريق في موسم 2023/2024.

و من المنتظر، ان يقف المدرب مراد العقبي على الحصة التدريبية الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، والتعرف على لاعبيه خاصة المستقدمين الجديد مثل هشام العقبي والبقية.

وفضّلت إدارة ” لياسمكا” الخبرة التونسية، بالنظرة الى الصورة الحسنة للمدرب الذي سبق له و درب عدد من الأندية العربية والتونسية منها أبرزها نجران والقيروان والأنصار والنهضة.

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