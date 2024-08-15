رسميا.. مزياني في المولودية لمدة 3 مواسم

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، مساء اليوم الخميس، تعاقدها مع اللاعب الدولي السابق الطيب مزياني، قادما من النادي الافريقي التونسي.

وحسب بيان إدارة العميد، فإن اللاعب مزياني وقع لثلاث سنوات مع النادي العاصمي.

وكان اللاعب محل أطماع العديد من الأندية الجزائرية على غرار اتحاد الجزائر.

وبذلك يعود اللاعب السابق لنادي اتلتيك بارادو إلى البطولة الجزائرية من بوابة العميد.

كما سبق لبطل العرب سنة 2021 مع المنتخب الوطني المحلي حمل ألوان نوادي أبها السعودي والنجم الساحلي التونسي ولوهافر الفرنسي.