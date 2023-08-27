رسميا.. مزيان ايغيل يودع ملف ترشحه لرئاسة “الفاف”

أودع الدولي الجزائري الأسبق، مزيان ايغيل، اليوم الأحد، ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

وسجّل ايغيل، أمسية اليوم الأحد، تنقله إلى مقر “الفاف”، بدالي ابراهيم، اين اودع ملف ترشحه لدى لجنة الترشيحات.

وبهذا يكون مزيان ايغيل، أول مترشح يقدم ملفه رسميا، لخلافة جهيد زفيزف على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر.

ومن المقرر أن يقوم في الساعات القليلة المقبلة كل من عبد الكريم مدوار، ووليد صادي، بايداع ملفات ترشحهما لنفس المنصب.

يذكر أن اليوم الأحد، هو آخر أجل حددته لجنة الترشيحات، لاداع ملفات الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.