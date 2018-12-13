رسميا.. مصر تتقدم للكاف بملف ترشح لإحتضان كان 2019

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم أمسية اليوم الخميس عن تقديمه رسميا طلبا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تنظيم كأس أمم إفريقيا المُقررة صيف 2019.

ونشر الإتحاد المصري منذ قليل تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” جاء فيها:”تقدم رسميا الإتحاد المصري لكرة القدم بطلب إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية المُقررة شهر جوان 2019 والتي كان من المقرر إقامتها بالكاميرون”.