رسميا.. مصر تطرد “وردة” بسبب فضيحة أخلاقية!

أعلن رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة طرد نجم منتخب “الفراعنة”، عمرو وردة، وذلك بسبب فضيحته الأخلاقية الأخيرة.

وإتُهم لاعب “أرتوميتوس” بالتحرش من طرف عارضة الأزياء “ميرهان”، ليجد نفسه مطرودا من تشكيلة المُدرب الميكسيكي “خافيير أغيري” بصفة نهائية.

وأوضح بيان الإتحاد المصري بأن صاحب الـ25 عاما، مُستبعد ومن الآن فصاعدا ولمدى الحياة عن حمل ألوان المنتخب الوطني لبلاده.

ويمتلك “وردة” يمتلك تاريخا أسودا في التحرش، وهو الذي طرد من “فيرينسي” البرتغالي لقيامه بنفس التصرف مع زوجات زملائه بالفريق.