عاجل

رسميا.. مصر تطرد “وردة” بسبب فضيحة أخلاقية!

الرياضة
  • -
  • 0
رسميا.. مصر تطرد “وردة” بسبب فضيحة أخلاقية!
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة طرد نجم منتخب “الفراعنة”، عمرو وردة، وذلك بسبب فضيحته الأخلاقية الأخيرة.

وإتُهم لاعب “أرتوميتوس” بالتحرش من طرف عارضة الأزياء “ميرهان”، ليجد نفسه مطرودا من تشكيلة المُدرب الميكسيكي “خافيير أغيري” بصفة نهائية.

وأوضح بيان الإتحاد المصري بأن صاحب الـ25 عاما، مُستبعد ومن الآن فصاعدا ولمدى الحياة عن حمل ألوان المنتخب الوطني لبلاده.

ويمتلك “وردة” يمتلك تاريخا أسودا في التحرش، وهو الذي طرد من “فيرينسي” البرتغالي لقيامه بنفس التصرف مع زوجات زملائه بالفريق.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com