رسميا..”مصر” “تونس” وعمالقة إفريقيا ينتظرون الجزائر في “الكان”

ستكون الجزائر مُجبرة على تحدي واحد من عمالقة إفريقيا، في الدور الأول من “الكان 2019″، نظرا لتواجدها بالتصنيف الثاني للمُنافسة.

وسيجد المنتخب الوطني نفسه على موعد مع أحد الكبار، “مصر”، “تونس”، غانا، السنيغال، الكاميرون وكوت ديفوار، المتواجدين في التصنيف الأول.

ويُمكن أن يقع أشبال، “بلماضي”، في مجموعة نارية مع أحد المُنتخبات العربية، وجنوب إفريقيا والبنين المُتواجدين في التصنيف الثالث والرابع.

يُذكر بأن “مُحاربي الصحراء”، سيُباشرون تحضيراتهم لموعد الصيف في الأسابيع القادمة، بعد التعرف رسميا على أسماء مُنافسيهم، في أرض الكنانة.