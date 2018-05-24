رسميا.. مضوي مدربا جديدا للإسماعيلي المصري

تعاقد المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، مع نادي الإسماعيلي المصري، ليخوض بذلك تجربة جديدة في الدوري المصري.

وأعلن نادي الإسماعيلي، تعاقده رسميا مع خير الدين مضوي، ليكون على رأس العارضة الفنية للفريق انطلاقا من الموسم المقبل.

ونشر نادي الإسماعيلي، صورة لمضوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رحب من خلالها بمدربه الجديد.

وكتب فيها “رسمياً .. رحبوا معنا من بلد المليون شهيد الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلى”.

يذكر أن خير الدين مضوي، فسخ مؤخرا عقده مع نادي النجم الساحلي التونسي، بعد تجربة لم تتجاوز الستة أشهر، بلغ خلالها نهائي كأس تونس.