رسميا..معاشات التقاعد ممنوعة على اصحاب بطاقات التعريف الخضراء

أكدت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، استحالة معالجة ملفات المحالين على التقاعد الذين أودعوا بطاقات التعريف الوطنية العادية ضمن مكونات الملف.

وفي تعليمة رسمية بعث بها المدير العام للصندوق، الى مدراء الوكالات المحلية، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منها، تقرر منع دراسة ومعالجة الملفات الجديدة للمحالين على التقاعد الذين أودعوا بطاقة التعريف الوطنية العادية، حيث تم اشتراط تلك البيومترية الالكترونية “CNIBE” أو جواز السفر البيومتري ضمن مكونات الملف ” اضافة الى التعليمة رقم رقم 25/2021″ الصادرة يوم 20 أكتوبر 2021، والمتعلقة بمكونات ملف التقاعد، ولضمان تحديد هوية مقدمي الطلبات، فقد تقرر احبارية تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري”.

ونصت الفقرة الثانية من مضمون التعليمة، على امكانية استلام ملفات طلبات التقاعد على مستوى المديريات المحلية مع تسليم المعنيين ختم الاستلام accusé de réception، لكن دون دراستها أو تسوية الوضعية بالشكل الذي يمكنهم من الاستفادة من المعاش، وذلك الى حين ايداع إحدى الوثائق البيومترية سالفة الذكر.