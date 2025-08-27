رسميا.. ملعب “مصطفى تشاكر” مسرحا للداربي العاصمي

سيكون ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، رسميا، مسرحا لقمة الجولة الثانية من البطولة المحترفة، والتي ستجمع فريق اتحاد العاصمة، بالغريم مولودية الجزائر.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، بياناً، أكدت فيه تأهيل ملعب “مصطفى تشاكر”، لاحتضان هذا الداربي العاصمي.

وجاء هذا القرار، حسب ذات المصدر، بعد الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بمقر الملعب، بحضور كل من الأمين العام للرابطة، مدير الملعب، ممثلين عن نادي الاتحاد، بالإضافة لممثلين عن كل من الأمن الوطني، والحماية المدينة.

وسيستفيد أنصار اتحاد العاصمة، من 6 آلاف تذكرة، من أجل مساندة فريقهم في هذه القمة الكروية الواعدة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، والمقررة يوم الأحد المقبل، تدخل ضمن الجولة الثانية من البطولة المحترفة.