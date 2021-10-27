رسميا.. ملعب 05 جويلية جاهز لاحتضان المباريات

أعلن اليوم الأربعاء ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف جاهزية ملعب 05 جويلية لاحتضان المباريات الرسمية.

الصفحة الرسمية لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت صورة حديثة للملعب.

وأرفقت الصفحة الصورة بعبارة:”بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة في ما يخص السهر على السير الحسن للمنشآت الرياضية خاصة الملاعب وكذا إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية وتحضيره لإحتضان مختلف اللقاءات”.

“تم اليوم الانتهاء من عملية الصيانة وجاهزية الملعب بنسبة 100% وهذا بفضل عمال المركب الأولمبي محمد بوضياف في انتظار إعطاء الضوء الأخضر لإحتضان لقاءات البطولة المحترفة وكذا المنافسات الدولية”.