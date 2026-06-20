رسميا.. منصوري مديرا رياضيا لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، رسميا عن تعيين اللاعب الدولي السابق يزيد منصوري، في منصب مدير فني رياضي للفريق.

ونوهت إدارة “الكناري” بمديرها الرياضي الجديد، مؤكدة بأنه شخصية محترمة في كرة القدم الجزائرية، بصفته القائد السابق لـ “الخضر”.

كما أكدت أن منصوري، الذي شغل نفس المنصب في نادي الترجي التونسي الموسم الماضي. سيضع خبرته وتجربته ورؤيته في خدمة المشروع الرياضي للشبيبة.

مشيرة في الأخير، إلى أن هذا التعيين يأتي في إطار رغبة شبيبة القبائل في مواصلة هيكلة تنظيمها، بالاعتماد على كفاءات متمكنة، صارمة، وملتزمة بشكل كامل بخدمة طموحاتها.

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