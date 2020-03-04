رسميا.. منير زغدود مدربا لإتحاد العاصمة إلى غاية نهاية الموسم

قدمت إدارة إتحاد العاصمة ظهيرة اليوم الأربعاء مدربها الجديد منير زغدود الذي سيشرف على العارضة الفنية لفريق سوسطارة إلى غاية نهاية الموسم.

وشكر منير زغدود مجمع serport على الثقة التي وضعتها الإدارة في شخصه من أجل قيادة النادي للبقاء في حظيرة القسم الأول قائلا:

“أشكر مجمع سيربور على هذه الثقة، والتي جعلتني على رأس الفريق وهذا شيء يشرفني، وإن شاء الله أكون في المستوى من أجل تأدية الواجب على أكمل وجه، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من الناحية التقنية ومن ناحية النتائج والتي كانت مرتبطة بالجانب المادي، لكن اليوم الحمد لله تخلصنا من هذا المشكل بفضل مجمع serport”.