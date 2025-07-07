رسميا.. منير زغدود مدربا لنجم بن عكنون

أعلنت إدارة نادي نجم بن عكنون، اليوم الاثنين، تعاقدها رسميًا مع منير زغدود لتولي قيادة العارضة الفنية للفريق الأول، تحضيرًا لانطلاقة الموسم الرياضي 2025-2026.

ويأتي هذا التعيين في إطار خطة النادي الرامية إلى تعزيز الطاقم الفني ورفع مستوى الأداء العام. بهدف تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة.

ويعَدُّ زغدود من الأسماء اللامعة في الساحة الكروية الجزائرية، بفضل تجربته الغنية وسجله الحافل بالنجاحات مع العديد من الأندية.

وأعربت إدارة نجم بن عكنون عن ثقتها في قدرة المدرب الجديد على قيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه، داعيةً جماهير الفريق إلى دعم الطاقم الفني الجديد.

وختم البيان بشعار المرحلة المقبلة: “معًا لبناء مستقبل أفضل”. في إشارة إلى طموحات النادي في ترسيخ مكانته ضمن كبار الكرة الجزائرية.