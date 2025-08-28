رسميا.. مهدي زفان ينضم لفريق ترجي مستغانم

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الخميس، عن ضمها خدمات المدافع الدولي الجزائري، مهدي زفان، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة ترجي مستغانم، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، خبر انضمام زفان، بالفريق، رسميا.

كما أرفق مسؤولي النادي المستغانمي، صورة لزفان، بقميص الفريق، وأرفقتها بتعليق: “مهدي زفان ينضم لفريقننا.. مرحبا”.

وبهذا يكون زفان (33 عاما)، قد التحق بزميليه السابقين في المنتخب الوطني، جمال بلعمري، ورايس مبولحي، ضمن التعداد الحالي لترجي مستغانم.

يذكر أن مهدي زفان، سبق له حمل ألوان عدة أندية أوروبية، أبرزها ناديي ليون، ورين، بالإضافة لتجربته الطويلة مع المنتخب الوطني.