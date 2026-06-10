رسميا.. مواجهة “الخضر” وبوليفيا لن تُنقل تلفزيونيا

أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عدم نقل المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب الوطني، و بوليفيا، في إطار استعدادات “الخضر” لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وتأسف التلفزيون الجزائري. في بيان له، لعدم نقل مباراة المنتخب أمام بوليفيا المقررة اليوم الأربعاء عند الساعة 19:00، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (الساعة 01:00 من يوم غدٍ الخميس بتوقيت الجزائر).

وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء الذي سيحتضنه “الملعب الجامعي” بكانساس سيتي. لن يبثّ سواء على القناة الأرضية أو على موقع “الواب”.

مشيرا إلى أن الأمر يعود لكون الملعب “ملعب تدريب”. ولا يتوفره على الشروط التقنية التي تسمح بالتصوير والنقل الجيد للمقابلة بالمواصفات الفنية المطلوبة التي تليق بالفريق الوطني.

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