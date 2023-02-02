رسميا.. مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد تُلعب بملعب القاهرة

تقرر بصفة رسمية اليوم الخميس لعب مواجهة الزمالك المصري أمام شباب بلوزداد بملعب القاهرة الدولي.

والمُقررة يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمُنافسة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تقدم مجلس إدارة الزمالك، بالشكر إلى أشرف صبحي وزير الرياضة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لملعب القاهرة، على الاستجابة لطلبهم.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب لإقامة اللقاء على ستاد القاهرة بدلا من ملعب برج العرب، لإراحة جماهير النادي من مشقة السفر والتقلبات الجوية.

وتضم مجموعة الفريق البلوزدادي، أندية الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني.