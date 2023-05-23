رسميا.. مواجهتا نصف نهائي كأس الجمهورية بوهران وقسنطينة

برمجت لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية، مواجهتا نصف النهائي، رسميا بملعبي ميلود هدفي بوهران والشهيد حملاوي بقسنطينة.

واصطدم أولمبي الشلف بمضيفه شبيبة الساورة، بينما سيحل حامل اللقب شباب بلوزداد، ضيفا على نجم مقرة.

وكشفت اليوم الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر حسابها الالكتروني. عن برنامج الكأس، حيث لن يستفيد المضيفان نجم مقرة وشبيبة الساورة، من أفضلية اللعب بملعبهما.

وبرمجة اللجنة لقاء الساورة والشلف يوم الجمعة الـ 26 ماي الجاري، بملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة الـ 18:00.

على أن يلعب نصف النهائي الثاني بين نجم مقرة وشباب بلوزداد، في اليوم الموالي، الـ 27 ماي الجاري، بداية من الساعة 18:00 بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.