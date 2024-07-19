رسميا.. موراتا ينتقل إلى ميلان ويعلق على عودته إلى الكالتشيو

أبدى قائد منتخب اسبانيا ألفارو موراتا، سعادته الكبيرة بالانتقال إلى ميلان الإيطالي مع رسالة وداعية مؤثرة لناديه السابق أتليتيكو مدريد.

كما عبر موراتا عن إمتنانه الكبير و تقديره للفترة التي قضاها في ناديه أتليتيكو مدريد، و خص بالذكر دعم زميله في الفريق كوكي له”شكرا اتليتيكو مدريد و جماهيره، بفضلكم يعود لكم القوة و روح هذا النادي، أشكر بشكل خاص كوكي على مساعدته الدائمة لي في كل الأوقات و في كل شيء افتقدك أخي”.

وكان اللاعب السابق في أتليتيكو مدريد قد أعلن في وقت سابق عن انتقاله إلى نادي ميلان بعقد يمتد إلى غاية 2028.