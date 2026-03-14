رسميا.. موكوينا يفسخ عقده مع المولودية

قرر التقني الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا، رسميا، انهاء ارتباطه مع نادي مولودية الجزائر، بعد 8 أشهر كاملة قضاها مع الفريق.

وأعلنت إدارة “العميد” اليوم السبت، عن مغادرة موكوينا، العارضة الفنية للفريق. وذلك، بعد تفعيله للبند الذي ينهي مهامه.

مشيرة في بيان نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” أن عقد التقني الجنوب إفريقي. كان يتضمن بندا يقضي بدفع المدرب لراتبين في حال رغبته في الرحيل.

كما أوضحت إدارة النادي العاصمي، بأن القرار جاء عقب اجتماع بين المدرب وإدارة النادي. وعبر خلاله موكوينا، عن قناعته بإنهاء تجربته مع الفريق، بعد مسيرة دامت ثمانية أشهر.

مذكرة بأن التقني الجنوب إفريقي، نجح خلال هذه الفترة من قيادة الفريق للتتويج بلقب “السوبر”. كما حافظ الفريق تحت إشرافه على صدارة ترتيب البطولة المحترفة منذ الجولات الأولى، إلى جانب الإقصاء من كأس الجزائر ودوري أبطال إفريقيا.

وفي الأخير، قدمت إدارة مولودية الجزائر، شكرا خاصا إلى المدرب موكوينا وطاقمه الفني على ما قدموه من عمل وجهود طيلة فترة إشرافهم على الفريق. متمنية لهم كامل التوفيق والنجاح في محطاتهم القادمة.

