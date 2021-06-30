رسميا.. مولودية البيض يُحقق الصعود للقسم الثاني

حقق بصفة رسمية فريق مولودية البيض الصعود للقسم الثاني للهواة أمسية اليوم الأربعاء بعد فوزه في مُباراة البلاي أوف لقسم مابين الرابطات.

فريق مولودية البيض فاز بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد في المُباراة الفاصلة المؤهلة للقسم الثاني للهواة “مجموعة الجنوب الغربي” على حساب إتحاد فونوغيل مُمثل ولاية أدرار، والتي جرت بملعب جيلالي بونعامة بولاية بومرداس ليُرافق بذلك مولودية البيض فرق شباب برج منايل، حمراء عنابة، إتحاد ورقلة، إتحاد حجوط وغالي معسكر للقسم الثاني للهواة.

سجل اللاعب عبد الرحمان قندوزي الهدف الأول لمولودية البيض في الدقيقة ال40، فيما عدل إتحاد فونوغيل النتيجة عن طريق مصطفى خالدي في الدقيقة ال74، وأضاف عبد القادر بن عيسى الهدف الثاني للبيض عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة ال78، في حين بصم ذات اللاعب على ثالث الأهداف في اللحظات الآخيرة.