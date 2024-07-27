رسميا.. مولودية الجزائر تتعاقد مع الإيفواري أنتوني باجو

أعلنت إدارة مولودية الجزائر تعاقدها مع المدافع الإيفواري، سيرج أنتوني باجو، ليكون رابع صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر صورة المدافع ذو البنية المورفولوجية القوية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الفريق حكيم حاج رجم.

وكانت إدرة الفريق العاصمي قد تعاقدت مع الثلاثي، كيبري دراوي، موساوي.

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