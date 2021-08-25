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الرياضة

رسميا.. مولودية الجزائر تتعاقد مع الحارس ملالة

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. مولودية الجزائر تتعاقد مع الحارس ملالة
الحارس ملالة جديد العميد
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تعاقد بصفة رسمية أمسية اليوم الأربعاء  فريق مولودية الجزائر مع الحارس الشاب أسامة ملالة.

الحارس القادم من فريق شباب باتنة أمضى على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع النادي الأخضر والأحمر.

يُذكر أن الحارس ملالة شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة في الكأس العربية التي جرت بمصر مؤخرا.

ملالة اشتهر بعد استدعائه من الناخب الوطني جمال بلماضي للمُشاركة في تدريبات بعض لاعبي الخضر قبل انطلاق التربص الماضي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=976861
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