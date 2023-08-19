رسميا.. مولودية الجزائر تتعاقد مع العرفي لموسمين

تعاقدت إدارة مولودية الجزائر مع عمار العرفي لموسمين قادما من نادي نجم مقرة في صفقة انتقال حر.

وكان عمار العرفي قد ودع أنصار نجم مقرة، في وقت سابق، عبر رسالة خاصة له على صفحته الرسمية على “الفايبسوك”، بعدما حصوله على ورقة تسريحه من لجنة المنازعات.

كما لقي خبر التعاقد مع صاحب 25 عاما،ردود ايجابية كبيرة من قبل أنصار الفريق العاصمي عبر الصفحة الرسمية للنادي، بالنظر إلى الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

في سياق متصل، يواصل بلايلي ورفقائه الاستعدادات للموسم الكروي الجديد في التربص التحضيري بمدينة ران الفرنسية بقيادة المدرب باتريس بوميل.

وكان بوميل قد منح لاعبيه يوم راحة، أمس، قبل ان يستأنفوا اليوم التاسع لهم من التربص.

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