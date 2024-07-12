رسميا.. مولودية الجزائر تفسخ عقد بن العمري

كشفت إدارة مولودية الجزائر عبر بيان لها، اليوم الجمعة، عن فسخ عقد المدافع جمال بن العمري بالتراضي.

وشكرت إدارة النادي العاصمي المدافع المخضرم، عل كل ما قدمه في موسم وصفته بـ “الاستثنائي”، كما تقدمت بتشكراتها، مع تمنيات بالتوفيق في تجربته القادمة.

إلى جانب ذلك، قالت إدارة الرئيس حاج رجم أن ستقوم بحوار مع اللاعب يتحدث فيه عن أسباب اتخاذه هذا القرار بالإضافة إلى تصريحات الرئيس، التي ستنشر عبر الفصحة الرسمية للنادي.