رسميا.. مولودية الجزائر تُضيع المُشاركة القارية

ضيع أمسية اليوم الأحد بصفة رسمية فريق مولودية الجزائر المُشاركة القارية ليخرج بموسم صفري مرة آخرى.

وذلك بعد تعادله بهدف لهدف في لقاء الجولة 33 من الرابطة المُحترفة أمام المُضيف جمعية أولمبي الشلف بملعب الشهيد، محمد بومزراق.

حيث تقدم للعميد، عبد الحق عبد الحفيظ، في الدقيقة 43 قبل أن يُعدل، نور الإسلام فتوحي، للمحليين في الدقيقة 90+4.

كما وصل النادي العاصمي للنقطة 50 ليُضيع فرصة احتلال المركز الرابع المؤهل لمنافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم الموسم المقبل.