رسميا.. مولودية الجزائر يتعاقد مع بلايلي

أعلن نادي مولودية الجزائر انضمام الدولي الجزائري يوسف بلايلي للفريق في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر عن التعاقد مع يوسف بلايلي عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك،اليوم الأربعاء، في حين لم تكشف عن الجانب المادي ومدة العقد.

كما رحّبت إدارة الرئيس حاج رجم باللاعب الفنان الذي صال و جال في مختلف الميادين العربية والأوروبية والإفريقية.

ويسعى ابن مدينة وهران بعث مشواره من جديد من بوابة النادي العاصمي، سيما وان كل سبل النجاح حاضرة من جمهور وملعب.

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