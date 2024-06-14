رسميا.. مولودية الجزائر يتوج بلقب البطولة ونجم بن عكنون يعود لقسم الهواة

اختتمت أمسية اليوم الجمعة، منافسة البطولة المحترفة لموسم 2023-2024، بتتويج مولودية الجزائر باللقب، مع ترسيم سقوط نجم بن عكنون لقسم الهواة.

ونجح البطل، فريق مولودية الجزائر، في انهاء موسمه بأفضل طريقة، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين، أمام الضيف مولودية وهران.

من جهة أخرى، ضمن فريق شباب بلوزداد المركز الوصافة، في حين عاد المركز الثالث لفريق شباب قسنطينة، بينما اكتفة فريق اتحاد العاصمة بالمركز الرابع.

في المقابل، عجز فريق نجم بن عكنون، في ضمان بقائه في القسم المحترف، بعد خسارته بهدف دون رد، أمام الضيف مولودية البيض.

وجاءت نتائج هذه الجولة الـ30، والأخيرة من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي:

مولودية الجزائر 3-2 م.وهران

ش.بلوزداد 2-1 ش.الساورة

اتحاد العاصمة 3-2 ن.مقرة

ا.بسكرة 1-2 أ.الشلف

ا.خنسلة 0-2 ن.بارادو

و.سطيف 2-1 ش.قسنطينة

ن.بن عكنون 0-1 م.البيض

ش.القبائل 4-0 ا.السوفي