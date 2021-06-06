رسميا.. مولودية الجزائر يعلن عقوبات “رُباعي الملهى”

أعلن نادي مولودية الجزائر، وبصفة رسمية، عن عقوبات “رباعي الملهى”، حيث تقرر إيقاف كل من علاتي، ربيعي وبلال بن ساحة الى غاية نهاية الموسم الجاري. وتعرض متوسط الميدان توفيق عدادي للعقوبة الأكبر بالإيقاف لستة أشهر كاملة.

وأوضح بيان رسمي للعميد، بأن الرباعي سيتم تحويله ومن الآن للفريق الرديف، من أجل ضمان حقهم في التمرن بشكل يومي، ولكن دون تلقيهم لرواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزام كل من علاتي بن ساحة، ربيعي وعلاتي على دفع تعويض عن الضرر بقيمة 200 مليون سنتيم.

وسيكون عدادي من جهته مُطالبا بدفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه بسمعة الفريق، بمبلغ يصل لـ300 مليون سنتيم. وسيكون بمقدور الرباعي الطعن في العقوبة المفروضة عليهم في أجل أقصاه ثمانية أيام.