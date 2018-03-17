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رسميا.. مونديال روسيا بقانونين جديدين !!

الرياضة
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رسميا.. مونديال روسيا بقانونين جديدين !!
بقلم سميرة.ل

أعلن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، عن استخدام قانونين جديدين رسميا في مونديال روسيا 2018.

وسيتم استخدام رسميا تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما وافق المجلس الدولي لكرة القدم الذي يكون مسؤولا عن سن قوانين اللعبة.
أما القانون الثاني، فإنه يتعلق بعدد التغييرات، حيث ستتمكن المنتخبات من إجراء التبديل الرابع وهذا في حال امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي.
وقال إنفانتينو عقب الإنتهاء من اجتماع “الفيفا” بكولومبيا: “ستكون المرة الأولى في المونديال التي نستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد”.
وأضاف: “تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء جدا بهذا القرار، إنه قرار ضروري ومهم جدا وتاريخي”.

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