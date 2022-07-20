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الرياضة

رسميا.. موهبة وفاق سطيف يلتحق بالدوري الكرواتي

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. موهبة وفاق سطيف يلتحق بالدوري الكرواتي
بقرار
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إلتحق بصفة رسمية اليوم الأربعاء لاعب فريق وفاق سطيف، منصف بقرار، بالدوري الكرواتي.

مُهاجم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة وقع على عقدا يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد مع فريق إسترا 1961.

هذا ورحب النادي الأخضر والأصفر بالوافد الجديد مُتمنيا له التوفيق في مشواره هذا الموسم.

كما كان المُهاجم السطايفي قد لفت انتباه النادي الكرواتي خلال مُشاركته رفقة الأولمبيين في دورة موريس ريفيلو.

رابط دائم : https://nhar.tv/BgWer
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