رسميا.. موهبة وفاق سطيف يلتحق بالدوري الكرواتي

إلتحق بصفة رسمية اليوم الأربعاء لاعب فريق وفاق سطيف، منصف بقرار، بالدوري الكرواتي.

مُهاجم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة وقع على عقدا يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد مع فريق إسترا 1961.

هذا ورحب النادي الأخضر والأصفر بالوافد الجديد مُتمنيا له التوفيق في مشواره هذا الموسم.

كما كان المُهاجم السطايفي قد لفت انتباه النادي الكرواتي خلال مُشاركته رفقة الأولمبيين في دورة موريس ريفيلو.