رسميا.. موهبة وفاق سطيف يلتحق بالدوري الكرواتي
بقلم حواز عبد النور
إلتحق بصفة رسمية اليوم الأربعاء لاعب فريق وفاق سطيف، منصف بقرار، بالدوري الكرواتي.
مُهاجم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة وقع على عقدا يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد مع فريق إسترا 1961.
هذا ورحب النادي الأخضر والأصفر بالوافد الجديد مُتمنيا له التوفيق في مشواره هذا الموسم.
كما كان المُهاجم السطايفي قد لفت انتباه النادي الكرواتي خلال مُشاركته رفقة الأولمبيين في دورة موريس ريفيلو.
Dobro nam došao u redove zeleno žutih Monsef Bakrar! 💪 Monsef je napadač U21 reprezentacije Alžira, a sada novi igrač Istre 1961. Potpisao je ugovor s klubom na godinu dana s opcijom produljenja. Puno sreće na travnjaku u novoj sezoni!#ForzaIstra pic.twitter.com/VUgqUfyD90
— NK Istra 1961 (@NKIstra1961) July 20, 2022
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