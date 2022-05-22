رسميا.. ميلان يُتوج بالكالتشيو للمرة 19 في تاريخه

تُوج أمسية اليوم الأحد فريق “أي سي ميلان” بلقب الدوري الايطالي للمرة ال19 في تاريخه.

وذلك عقب الفوز على مُضيفه ساسولو بثلاثية دون رد في الجولة 38 والأخيرة من الكالتشيو باستاد مابي.

كما سجل ثلاثية الميلان كل من أوليفي جيرو على مرتين وفرانك كيسي في الدقائق 17، 32 و36 على التوالي.

ويُعتبر هذا اللقب الأول للروسونيري في الدوري الايطالي منذ 11 سنة، حيث حقق الكالتشيو لأخر مرة موسم 2010-2011.

بينما حقق النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اللقب الأول في تاريخه بالسكوديتو، عقب مشاركته اليوم بديلا بداية من الدقيقة 46 مكان ساندرو تونالي.