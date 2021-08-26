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الرياضة

رسميا.. نابولي يُعير لاعبه الجزائري للدوري البلجيكي

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. نابولي يُعير لاعبه الجزائري للدوري البلجيكي
زدادكة في تجربة جديدة
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تعاقد بصفة رسمية اليوم الخميس اللاعب الفرانكو-جزائري “كريم زدادكة” مع نادي سبورتينغ شارل لوروا البلجيكي.

النادي البلجيكي الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية ضم زدادكة على سبيل الإعارة لموسم واحد من نادي نابولي الإيطالي مع خيار الشراء في الموسم المُقبل.

ويضم نادي شارل لوروا البلجيكي في صفوفه اللاعب الجزائري آدم زرقان الذي استقدمه من أتلتيك بارادو مؤخرا.

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