رسميا.. نابولي يُعير لاعبه الجزائري للدوري البلجيكي

تعاقد بصفة رسمية اليوم الخميس اللاعب الفرانكو-جزائري “كريم زدادكة” مع نادي سبورتينغ شارل لوروا البلجيكي.

النادي البلجيكي الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية ضم زدادكة على سبيل الإعارة لموسم واحد من نادي نابولي الإيطالي مع خيار الشراء في الموسم المُقبل.

ويضم نادي شارل لوروا البلجيكي في صفوفه اللاعب الجزائري آدم زرقان الذي استقدمه من أتلتيك بارادو مؤخرا.