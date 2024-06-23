رسميا.. نادي الشمال الرياضي يقدم نجمه الجديد بغداد بونجاح

قامت إدارة نادي الشمال الرياضي، اليوم الأحد، بتقديم مستقدمها الجديد، المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

ونشرت إدارة نادي الشمال، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة بونجاح، بقميص الفريق.

كما أرفق مسؤولي نادي المشال القطري، هذه الصورة، بعباراة قجاء فيها “محاربنا الجديد بغداد بونجاح”.

وحسب ذات المصدر، من المقرر أن يحمل المهاجم الدولي الجزائري، الرقم (11)، مع ناديه الجديد، انطلاقا من الموسم المقبل.

يذكر أن بغداد بونجاح، رسم هذا الصيف مغادرته نادي السد القطري، وانتقاله لخوض تجربة جديدة مع نادي الشمال الرياضي.