  رسميا.. نادي ليل يعلن رحيل آدم أوناس

أعلنت إدارة نادي ليل الفرنسي، اليوم الإثنين، عن نهاية مشوار لاعبها الدولي الجزائري آدم أوناس، مع الفريق.

ونشرت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، بيان أكدت من خلاله رحيل اوناس، عن صفوف الفريق.

ويأتي هذا، حسب ذات البيان، بعد نهاية العقد الذي يربط الدولي الجزائري، بالنادي الفرنسي، مع نهاية موسم 2023-2024.

وتمنى مسؤولي نادي ليل، التوفيق لآدن أوناس، في باقي مشواره الكروي خارج أسوار نادي ليل.

يذكر أن آدم أوناس، كان نشر في وقت سابق رسالة وداع، لأنصار نادي ليل، امتنانا منه على دعمهم له خلال تقمصه ألوان الفريق.

A la suite de notre saison 2023-2024, Adam Ounas, Ivan Cavaleiro et Adam Jakubech sont arrivés au terme de leur contrat et quittent le LOSC 🔚

Merci à eux pour leur travail et leur investissement au fil des saisons.

Bonne chance pour la suite messieurs ❤️ pic.twitter.com/6RcC0T1V5A

— LOSC (@losclive) July 1, 2024