رسميا.. نادي ليون الفرنسي يشتري عقد بن رحمة

قامت إدارة نادي ليون الفرنسي، بتفعيل بند شراء عقد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، ليواصل بذلك هذا الأخير مغامرته مع ليون، في الليغ1.

ونشرت إدارة ليون، بياناً، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، أعلنت من خلاله شراء عقد بن رحمة من ناديه ويست هام الإنجليزي.

كما كشف ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، أصبح مرتبطا مع النادي الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان 2027.

ويأتي هذا الاجراء الذي أقدمت عليه إدارة النادي الفرنسي، بعد اقتناعها بالمردود الذي قدمه الدولي الجزائري، خلال فترة اعارته.

يذكر أن سعيد بن رحمة (28 عاما)، خاض خلال فترة اعارته الموسم الماضي لنادي ليون، 15 مباراة في غضون أربعة أشهر، سجل خلال ثلاثة أهداف.